Son Dakika Haberleri: Tartışmalara neden olan biyolojik atıksu arıtma tesisi buraya yapılacaktı
Son Dakika Güncel Tartışmalara neden olan biyolojik atıksu arıtma tesisi buraya yapılacaktı

Tartışmalara neden olan biyolojik atıksu arıtma tesisi buraya yapılacaktı

6 saat önce

Eyüp Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi iptal edilmişti.

Eyüp Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi iptal edilmişti. Tartışmalara neden olan tesisin kurulması planlanan alan havadan görüntülenmişti.

Tartışmalara neden olan biyolojik atıksu arıtma tesisi buraya yapılacaktı

Haliç, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
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