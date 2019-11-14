Son Dakika › Güncel › TARTIŞMALARA NEDEN OLAN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA... - Son Dakika
TARTIŞMALARA NEDEN OLAN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA...
6 saat önce
Eyüp Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi iptal edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:54 Kaynak: DHA
Eyüp Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi iptal edilmişti. Tartışmalara neden olan tesisin kurulması planlanan alan havadan görüntülenmişti.
ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu