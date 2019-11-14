Son Dakika Haberleri: TARTIŞMALARA NEDEN OLAN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA...
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TARTIŞMALARA NEDEN OLAN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA...

6 saat önce

Eyüp Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi iptal edilmişti.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA..., System.String[]

Eyüp Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi iptal edilmişti. Tartışmalara neden olan tesisin kurulması planlanan alan havadan görüntülenmişti.


Haliç, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:54 Kaynak: DHA
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