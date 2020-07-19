Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim - Son Dakika

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından özür diledi. Yaramış, "Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim" dedi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen bir panelde "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" açıklaması ile büyük tepki toplayan Yaramış, "Karışmamış diyeceğim yerde maalesef karışmış kelimesini kullandım, bu nedenle de çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

"O AN YAPTIĞIM HATAYI FARK EDEMEDİM"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan Ahmet Yaramış, "Maalesef haklı olarak tepkiler geldi. Bu karışmış kelimesini yok sayıyorum, kabul etmiyorum. Bu lanetli terör örgütü o gün insanlarımıza, polisimize, halkımıza silah doğrulttu. Affedilmelerini istemem mümkün değil. Maalesef o an yaptığım hatayı fark edemedim. Kimse de sanırım o an fark etmedi, fark edilseydi mutlaka düzeltirdim. Boşluk anımda yanlış bir cümle kurdum. Herkesten özür diliyorum. Herkesin beni anlamasını diliyorum. Kendilerini üzmüşsem o üzdüğüm insanlardan da özür diliyorum. Sosyal medyada bizim ne düşündüğümüze bakılmadan bir anda akıllarına geleni söylüyorlar. Tepkileri görünce çok üzüldüm" dedi.

Yaramış ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da olayları anlatan bir mektup yazdığını ve mektupta üzüntüsünü dile getirdiğini belirtti. Yaramış, "Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum" dedi.