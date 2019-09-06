Son Dakika Haberleri: Tartışmalı 'Çin tasarısını' geri çeken Hong Kong'da gösteriler neden devam ediyor?
Son Dakika Dünya Haber

Tartışmalı 'Çin tasarısını' geri çeken Hong Kong'da gösteriler neden devam ediyor?

1 saat önce

Hong Kong'da aylardır protestolara neden olan yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen yönetim karşıtı gösteriler sürüyor. Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam'ın bu adımı geç attığını düşünen eylemciler diğer talepleri için sokaklarda.

Tartışmalı 'Çin tasarısını' geri çeken Hong Kong'da gösteriler neden devam ediyor?, System.String[]

Hong Kong'da aylardır protestolara neden olan yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen yönetim karşıtı gösteriler sürüyor.


Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam'ın "bu adımı geç attığını" düşünen eylemciler, diğer talepleri için sokaklarda.

Euronews.com'da Görüntüle

Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü!
73 yaşında anne olan kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı Filipinler'de bir kadın, 6 günlük bebeği el çantasında ABD'ye kaçırmak isterken yakalandı Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 22:13:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartışmalı 'Çin tasarısını' geri çeken Hong Kong'da gösteriler neden devam ediyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]