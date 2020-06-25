Tartışmalı Gözaltı Yöntemi New York'ta Yine Görüntülendi - Son Dakika

Tartışmalı Gözaltı Yöntemi New York'ta Yine Görüntülendi

New York'ta bir polis, Pazar sabahı siyah bir adamı gözaltına alırken, boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemi kullanınca görevden uzaklaştırıldı.

New York'ta bir polis, Pazar sabahı siyah bir adamı gözaltına alırken, boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemi kullanınca görevden uzaklaştırıldı. Polisin üzerinde taşıdığı kameranın kaydettiği görüntüye göre birkaç kişi polisle alay etti

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