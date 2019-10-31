Son Dakika Haberleri: Tartıştığı 2 kişiyi ayağından vurdu, kaçamadan yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı 2 kişiyi ayağından vurdu, kaçamadan yakalandı

Tartıştığı 2 kişiyi ayağından vurdu, kaçamadan yakalandı

7 saat önce

Tartıştığı 2 kişiyi ayağından vurdu, kaçamadan yakalandı Yakınları, zanlıyı görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi silahla ayağından yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tartıştığı 2 kişiyi ayağından vurdu, kaçamadan yakalandı

Yakınları, zanlıyı görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi silahla ayağından yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının yakınları ise adliyeye sevki sırasında şahsı görüntülemek isteyen gazetecilere diyerek saldırdı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Üst Geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yıldıray A. isimli şahıs ile Ramazan K. ve Salim K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında cebindeki silahı çıkartan Yıldıray A., Ramazan K. ve Salim K.'ye defalarca ateş etti. Kurşunların ayaklarına isabet ettiği Ramazan K. ve Salim K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Ramazan K. ve Salim K., İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakınları, zanlıyı görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Yıldıray A. yakalanarak gözaltına alındı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının yakınları ise adliyeye sevki sırasında şahsı görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, cinayet mi işledi" diyerek saldırdı.

Tartıştığı 2 kişiyi ayağından vurdu, kaçamadan yakalandı

Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
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