Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı

13.06.2022 21:12
Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Selçuk T., tartıştığı Anıl C. ve Ertaç C.'yi tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Selçuk T., tartıştığı Anıl C. ve Ertaç C.'yi tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Selçuk T. ile Anıl C. ve Ertaç C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Selçuk T., tabancayla Anıl C. ve Ertaç C.'ye ateş etti. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Anıl C. ve Ertaç C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı
Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı
Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı
Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı
Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Osmaniye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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