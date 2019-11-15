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Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü

7 saat önce

Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdüKONYA - Konya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kişi kavga ettiği karısını döverek öldürdü.

Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü

KONYA - Konya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kişi kavga ettiği karısını döverek öldürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Muhammed H. (32), karısı 1 çocuk annesi Hamidiye H. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra Muhammed H., karısını dövdü. Kendisine şiddet uygulayan kocasının elinden kaçan Hamidiye H. alt komşusuna giderek yardım istediği sırada kocası tekrar eve götürerek darp etmeye devam etti. Suriyeli olduğu öğrenilen ailenin evine komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve girdiğinde Hamidiye H.'yi yerde baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kocası tarafından darp edilen genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada evde bulunan koca Muhammed H. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemelerinin ardından karısını döverek öldüren şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, genç kadının cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü

Hamidiye, kavga, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:08 Kaynak: İHA
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