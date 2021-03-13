Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü (2) - Son Dakika

Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü (2)
13.03.2021 22:59
YAKALANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Hüsna T.'yi, tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Hüseyin T. (34), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'ta yakalandı.
YAKALANDI
İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Hüsna T.'yi, tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Hüseyin T. (34), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'ta yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin T., ifadesi alınmak üzeri emniyete götürüldü.
Fırat AKAY/İZMİR,
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