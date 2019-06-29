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Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü

51 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31), yaşamını yitirdi.

Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen  Ramazan Öksüz (31), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
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