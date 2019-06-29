Son Dakika Haberleri: Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (2)
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Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (2)

1 saat önce

TEPKİ GÖSTEREN KALABALIĞI KAYMAKAM SAKİNLEŞTİRDİ Çanakkalei'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz'ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından emniyet müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, olaya tepki gösterdi.

Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (2), System.String[]

TEPKİ GÖSTEREN KALABALIĞI KAYMAKAM SAKİNLEŞTİRDİ 
Çanakkalei'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz'ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından emniyet müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, olaya tepki gösterdi. Kaymakam İbrahim Gültekin, emniyetin önüne gelerek, kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Kaymakam Gültekin, "Biz bu işin takipçisiyiz. Ama bu şekilde burada dikilerek veya kavga yaparak bu iş çözülmez. Şimdi hepiniz lütfen burayı boşaltalım. Siz acınızı yaşayın ama arkadaşlar da işini yapsın" dedi. Kaymakam Gültekin'in konuşması sonrası kalabalık dağıldı. Bu arada olayın meydana geldiği eğlence merkezinin soruşturma tamamlanıncaya kadar kapalı olacağı belirtilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Polisin olayla ilgili olarak işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:27 Kaynak: DHA
Ramazan Öksüz, Bozcaada, Güncel
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