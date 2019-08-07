Son Dakika Haberleri: Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti
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Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

1 saat önce

KIRIKKALE'de emekli Hacı Ceylan (76) henüz tartıştığı 50 yıllık eşi Nesibe Ceylan'ı (69) pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti, System.String[]


KIRIKKALE'de emekli Hacı Ceylan (76) henüz tartıştığı 50 yıllık eşi Nesibe Ceylan'ı (69) pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. Olay sırasında evde bulunan çiftin torunu A.C. evden çığlık atarak dışarıya kaçtı.
Olay, öğlen saatlerinde kent merkezi Sanayi Mahallesi 1269 nolu sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan 4 çocuğu bulunan Hacı Ceylan ile eşi Nesibe Ceylan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Ceylan, evdeki ruhsatlı pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak öldüren Hacı Ceylan, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
Olay sırasında evde bulunan çiftin torunları A.C. evden çığlık atarak dışarı kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazeleri daha sonra otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada olayı duyarak eve gelen çiftin yakınları gözyaşına boğuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

- Kırıkkale
Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:58 Kaynak: DHA
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Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti
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