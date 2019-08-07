Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü
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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Mıstık Sevinç (77) tartıştığı eşi Zühre Sevinç'i (78) bıçaklayarak öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:06 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde Mıstık Sevinç (77) tartıştığı eşi Zühre Sevinç'i (78) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mıstık Sevinç ile eşi Zühre Sevinç henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Mıstık Sevinç mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zühre Sevinç'i bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zühre Sevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis
ve savcılık incelemelerinin ardından Zühre Sevinç'in cenazesi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Eşini öldüren Mıstık Sevinç ise polis tarafından gözaltına alındı.
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