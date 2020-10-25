Tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa'da tartıştığı adamı bıçaklayarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da tartıştığı adamı bıçaklayarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 30 yaşındaki Akdulkadir Akbulut ile Yasemin A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Yasemin A., Akbulut'u bıçaklayarak yaraladı. Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polise teslim olan Yasemin A. ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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