İstanbul'da dehşet anları kamerada: Tartıştığı adamı cinsel organından yaraladı - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Tartıştığı adamı cinsel organından yaraladı

28.01.2023 12:27

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Tartıştığı adamı cinsel organından yaraladı Çağlayan'da bir şahıs tartıştığı şahsı kurşun yağmuruna tuttu Polis saldırganı kullandığı silahla birlikte yakaladı Çağlayan'da yolda yürüyen bir adam tartıştığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Tartıştığı adamı cinsel organından yaraladı

Çağlayan'da bir şahıs tartıştığı şahsı kurşun yağmuruna tuttu

Polis saldırganı kullandığı silahla birlikte yakaladı

İSTANBUL - Çağlayan'da yolda yürüyen bir adam tartıştığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan adam, cinsel organı ve kalçasından yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından silahla birlikte yakalanan ve 21 suç kaydı olan saldırgan tutuklandı.

Kağıthane Çağlayan'da önceki ay meydana gelen olayda, saat 07.00 sıralarında cadde üzerinde yürüyen Süleyman D. kimliği belirsiz bir şahısla tartışmaya başladı. Bu sırada şahıs yanında getirdiği tabancayla tartıştığı Süleyman D.'ye kurşun yağdırdı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cinsel organı ve kalçasından yaralandı

Kurşunlardan sekerek kaçmaya çalışan Süleyman D. yaralanarak yardım beklerken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yere doğru ateş eden saldırgan, Süleyman D.'yi cinsel organı ve kalçasından yaraladı. Yaralı Süleyman D. vatandaşların da yardımıyla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırganın 21 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan şahsın emniyette çeşitli suçlardan 21 adet kaydı bulunan Yunus A. olduğunu tespit etti.

Kağıthane polisinin yakaladığı saldırgan tutuklandı

Devam eden çalışmalar sonucunda saldırgan Yunus A. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Yunus A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırı anı kamerada

Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın elindeki tabanca ile karşısındaki şahsa kurşun yağdırdığı, Süleyman D. ve çevresindeki insanların kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, Çağlayan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları kamerada: Tartıştığı adamı cinsel organından yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Tartıştığı adamı cinsel organından yaraladı - Son Dakika
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