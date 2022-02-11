Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Karabağlar'ın Aşık Veysel Mahallesi 5733 sokakta dün akşam 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, hafif ticari araç içerisinde bulunan Hakkı Öz (43) ile B.A. (40) adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, sürücü koltuğunda bulunan Öz'ü, boynuna emniyet kemerini dolayarak boğdu ve olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Daha sonra çevre sakinleri tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkı Öz'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Cinayet şüphelisi B.A, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürerken, öldürülen Hakkı Öz'ün evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.