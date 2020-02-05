Tartıştığı adamı kurşunladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı adamı kurşunladı - Son Dakika

Tartıştığı adamı kurşunladı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşünce hareketli saatler yaşandı.

Tartıştığı adamı kurşunladı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşünce hareketli saatler yaşandı. Kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.


Olay, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı'nın Balabanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün aralarında tartışma başlayan M.Ç. ile A.C., tartışmanın dozunun yükselmesi ile küfürleştiler. Küfürlü münakaşanın sonraki gecesi Balabanlı Mahallesine gelen şüpheli A.C.(36), belinden çıkardığı tabanca ile M.Ç.'ye (62) ateş etti. Mermilerden biri M.Ç.'nin eline isabet etti. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Şüpheli A.C. ise olay yerinden arabasına binerek hızla uzaklaştı.


İhbar üzerine harekete geçen Muratlı Jandarma ekipleri, şüpheli A.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı M.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olaya ilişkin başlatılan araştırma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor
Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu Farklı ülkelerden çok sayıda insanı dolandıran çete, İstanbul'da yakalandı Hamile kadını ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren katil zanlısını, yüzündeki çizikler ele verdi

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 17:00:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı adamı kurşunladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]