Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı - Son Dakika

Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı
01.04.2021 23:12
Zonguldak'ta çıkan kavgada bir kişi tartıştığı şahsın başında cam şişe kırdı.
Zonguldak'ta çıkan kavgada bir kişi tartıştığı şahsın başında cam şişe kırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, İncivez Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. T.K. ile E.A. ve S.Y. arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.K., S.Y.'nin başında cam şişe kırarken, E.A.'yı ise elinden yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y. ve E.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Öte yandan polis olay yerinden kaçan T.K. için arama çalışması başlattı. - ZONGULDAK
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