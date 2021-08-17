Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar

Genç şarkıcılardan Irmak Arıcı, trafikte seyir halindeyken tartıştığı adamın yüzüne tükürdü. Koronavirüs salgınına dahi aldırış etmeyen Arıcı, daha sonra sahneye çıktığı gece kulübünde şarkı söylemeden dakikalarca ayakta bekledi. Arıcı'nın tanınmasında büyük payı olan Mustafa Ceceli ise genç şarkıcı hakkında sessizliğini bozdu.
Mühür şarkısında Irmak Arıcı ile düet yapan Mustafa Ceceli, dün akşam sahneye çıktığı mekanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irmak Arıcı'nın günlerdir konuşulan olayları hakkında da konuşan şarkıcı, "Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor. Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu da aşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Son dönemin genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü genç şarkıcıdan şikayetçi oldu. Bu olayla gündemden düşmeyen Arıcı, bu sefer de konser vermek için çıktığı sahnede dakikalarca hareketsiz halde durdu.
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