Tartıştığı Ağabeyini Bıçakladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini göğsünden bıçakla yaraladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini göğsünden bıçakla yaraladı.



İddiaya göre, S. A. B. D. ile kardeşi H.D. (17) arasında, Karargahtepe Mahallesi Atış Caddesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda H.D, ağabeyi S. A. B. D'yi göğsünden bıçakladı.



Çıkan kavga sırasında H.D. de başına aldığı darbe sonucu yaralandı.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'da Dehşet! Gözü Dönmüş Saldırganlar, İçi Yolcu Dolu Minibüsü Taradı

Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu

Otopark Görevlisinin, Yanında Kız Arkadaşı Olan Sürücüyü Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi