Son Dakika Haberleri: Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı (2)
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Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı (2)

56 dakika önce

TUTUKLANDIKahvehanede tartıştığı ağabeyini bıçakladığı için gözaltına alınan Özcan Yücel, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Kahvehanede tartıştığı ağabeyini bıçakladığı için gözaltına alınan Özcan Yücel, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
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