Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı (2)
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TUTUKLANDIKahvehanede tartıştığı ağabeyini bıçakladığı için gözaltına alınan Özcan Yücel, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kahvehanede tartıştığı ağabeyini bıçakladığı için gözaltına alınan Özcan Yücel, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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