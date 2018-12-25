Tartıştığı Ağabeyini Öldüren Zanlı Tutuklandı
52 dakika önce
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Bursa
'nın merkez Yıldırım
ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdükten sonra gözaltına alınan M.S'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, ağabeyini neden bıçakladığını soran gazetecilere, olayın kazayla meydana geldiğini söyledi.
M.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Alacahırka Mahallesi'nde oturan M.S. (46), ailevi nedenlerle tartıştığı ağabeyi Münir S'yi (48) göğsünden bıçaklamıştı.
Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Münir S, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:24 Kaynak: AA
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