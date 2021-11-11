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Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

11.11.2021 10:26

Gaziosmanpaşa'da bir kişinin tartıştığı ağabeyini silahla ateş ederek, yaraladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ekipler olay sonrası kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziosmanpaşa'ya bağlı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, iki kardeş Hasan Kuşçu ile İbrahim Kuşçu bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı.

AĞABEYİNE İKİ EL ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Hasan Kuşçu'yu ambulansla Başakşehir Çam Sakura Hastanesine kaldırdı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ayaktaki kişinin elindeki tabancayla oturan kişiye ateş ettiği ve tekmelerle saldırdığı görülüyor. Eli silahlı kişinin daha sonra binanın üst katlarına doğru bakarak bir şeyler anlattığı kameraya yansıyor.

Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziosmanpaşa, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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