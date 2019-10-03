Son Dakika Haberleri: Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
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Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı

45 dakika önce

Aydın'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı, System.String[]

Aydın'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi 46. Sokak'ta A.B ile kardeşi İ.B arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, tabancayla ağabeyine ateş ederek, kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli İ.B'yi arama çalışması sürüyor.

Güzelhisar, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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