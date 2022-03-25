Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

25.03.2022 13:36
Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Antalya'da geçtiğimiz yıl tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren, yeğenini de yaralayan şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya'da geçtiğimiz yıl tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren, yeğenini de yaralayan şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına cinayet zanlısı Adem A., tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, duruşmaya olayda hayatını kaybeden Mehmet Atar'ın yakınları da katıldı. Savcı, mütalaasında sanığın kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini, maktulün başında silahla bekleyerek yardım edilmesini engellediği gerekçesiyle iyi hali bulunmadığını belirtti. Savcı, sanık Adem A.'nın babasına yardım etmek isteyen yeğeni Cüneyt A.'yı ise kasten yaralamasından dolayı 2 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Öldürülen adamın oğlu mütalaaya itiraz etti

Sanık Adem A., hakkındaki mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını istedi. Olayda yaralanan Cüneyt A. da mütalaayı kabul etmeyerek, "Beni öldürmeye çalışmıştır. Bu nedenle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Adem A.'nın üst soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

17 Ocak 2021'de Oba Mahallesi'nde meydana gelen olayda Adem A. (36), ağabeyi Mehmet A. (48) ve yeğeni Cüneyt A. ile ailevi sorunlar nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Adem A., av tüfeğiyle ağabeyini karnından yaraladı. Adem A., babasına yardım etmek isteyen yeğeni Cüneyt A.'yı da ateş ederek kolundan yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve oğlunu hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Mehmet A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. - ANTALYA

Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Mehmet Atar, Antalya, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika


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