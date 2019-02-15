Tartıştığı Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 2 Ölü, 2 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Seyid Ahmet Aslan (27), tartıştığı, aynı zamanda amcası da olan kayınpederi Hacı Ömer Aslan ve amca çocuklarına tabancayla ateş etti.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Seyid Ahmet Aslan (27), tartıştığı, aynı zamanda amcası da olan kayınpederi Hacı Ömer Aslan ve amca çocuklarına tabancayla ateş etti. Ömer Aslan (40) ve ağabeyi Mehmet Aslan (44) yaşamını yitirdi, kardeşleri Kadir Aslan (34) ile babaları Hacı Ömer Aslan ağır yaralandı.



Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı kırsal Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyid Ahmet Aslan, aynı sokakta oturan hem amcası hem de kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan'ın evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmaya, Seyid Ahmet Aslan'ın hem amca çocukları hem de kayınbiraderleri olan Ömer Aslan, Mehmet Aslan ve Kadir Aslan da katıldı. Tartışma karşılıklı hakaretlerle kavgaya dönüşürken, bu sırada belinden tabanca çıkaran Seyid Ahmet Aslan, evdekilere kurşun yağdırdı. Hacı Ömer Aslan ve 3 oğlu, isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yerde kalırken, Seyid Ahmet Aslan kaçtı.



İhbar üzerine olayın meydana geldiği eve sağlık ve jandarma polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Ömer Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve diğer iki oğlu ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Aslan, burada doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hacı Ömer Aslan ile oğlu Kadir Aslan'ın ise tedavisi sürüyor. Ailenin hastaneye koşan yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu.



Jandarma, Seyid Ahmet Aslan'ın yakalanması için çalışma başlattı.



- Şanlıurfa

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı

Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!

Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı