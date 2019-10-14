Son Dakika Haberleri: Tartıştığı akrabası tarafından traktör koltuğunda öldürüldü
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Tartıştığı akrabası tarafından traktör koltuğunda öldürüldü

46 dakika önce

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, tarlasında traktörle çalışırken tartıştığı akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan Şevket Aydemir (55), yaşamını yitirdi.

Tartıştığı akrabası tarafından traktör koltuğunda öldürüldü, System.String[]

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, tarlasında traktörle çalışırken tartıştığı akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan Şevket Aydemir (55), yaşamını yitirdi. Şüpheli kaçarken, olayla ilgili soruşturma yapan jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

?Olay, saat 16.00 sıralarında, Eğirdir'e bağlı Tepeli köyünde meydana geldi. Köyde traktörüyle tarlasında çalışan Şevket Aydemir ile akrabası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen akrabası av tüfeğiyle traktördeki Şevket Aydemir'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Aydemir kanlar içinde sürücü koltuğunda kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şevket Aydemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi gözaltına aldı.


Jandarma, Eğirdir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:05 Kaynak: DHA
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