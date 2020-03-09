Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.A., tartıştığı akrabası A.A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.A. ise Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:33 Kaynak: İHA
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