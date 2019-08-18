Son Dakika Haberleri: Tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı

13 dakika önce

Giresun'da bir polis tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak yaraladı.

Tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı, System.String[]
Giresun'da bir polis tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir nedenle Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A. ile akrabası B.A. arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz öğrenilemeyen tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru S.A. silahıyla akrabası B.A.'ya ateş etti. B.A. (29) iki bacağından yaralanırken, polis memuru S.A. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı B.A. Espiye Devlet Hastanesi2nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Giresun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dini nikahla birlikte yaşadığı adamı uyurken öldürdü
Husumetli iki grup, hastane önünde birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga ilçeyi savaş alanına çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:42:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]