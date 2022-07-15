Tartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdı

ÇORUM Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşlı bir adam akrabasının dükkanına tüfekle kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken işyerinin camları kırıldı.

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi Belediye İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tartıştığı akrabasının işyerine, evinden getirdiği tüfekle 3 kez ateş etti. Çevredekilerin müdahalesi ile yaşlı adamın elinden tüfek alınarak sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.