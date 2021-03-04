Tartıştığı amcaoğlunu silahla yaraladı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcaoğulları olduğu öğrenilen A.K. ve Ü.K. sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahını çeken Ü.K. amcasının oğlu A.K.'yı yaraladı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi bacağından yaralanan A.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Ü.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN