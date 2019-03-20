Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

24 dakika önce

Mersin'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Mersin'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan Selim Demirci (33), akşam saatlerinde eve döndüğünde annesi Ayni (55) ve babası Gaffar Demirci (60) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Demirci, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bekleyen zanlı polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Zanlının sorgusu devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:44 Kaynak: AA

Merkez, Mersin, Anne, Güncel
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