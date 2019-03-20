Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
24 dakika önce
Mersin'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.
Mersin
'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Merkez Toroslar
ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan Selim
Demirci (33), akşam saatlerinde eve döndüğünde annesi Ayni (55) ve babası Gaffar Demirci (60) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Demirci, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde bekleyen zanlı polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Zanlının sorgusu devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:44 Kaynak: AA
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