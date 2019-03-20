Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

Mersin'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Mersin'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi 92077 sokak üzerindeki 3 katlı bir binada oturan Selim D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Ayni D. ile babası Gaffar D.'yi bıçaklayarak öldürdü. Evden gelen yardım çığlıkları üzerine komşularının ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli genci yakalayarak gözaltına alınırken, sağlık görevlilerince yapılan incelemede anne ve babasının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, acı haberi duyarak olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, çiftin büyük çocuklarının da bir süre önce intihar ettiği öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(Hüseyin Kar - Koray Ünlü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Mersin, Polis, Anne, Güncel
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