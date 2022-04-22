TARTIŞTIĞI ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞDU - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞDU

22.04.2022 01:12

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde İsmail Alkız (32), tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı (76) elleriyle boğarak öldürdü.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde İsmail Alkız (32), tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı (76) elleriyle boğarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TARTIŞTIĞI ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞDU
TARTIŞTIĞI ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞDU
TARTIŞTIĞI ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞDU
TARTIŞTIĞI ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞDU

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Yeşilhisar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞDU - Son Dakika


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