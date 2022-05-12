TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI

12.05.2022 12:01

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Halil Emir Kalkan, tartıştığı annesi Güzide Barlas ile komşusu Şanziment Yalman'ı tabancayla vurarak yaraladı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Halil Emir Kalkan, tartıştığı annesi Güzide Barlas ile komşusu Şanziment Yalman'ı tabancayla vurarak yaraladı. Bir otomobili de kurşunlayan Kalkan, aracı ile olay yerinden kaçtı.

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Emir Kalkan ile annesi Güzide Barlas tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kalkan, belinden çıkardığı tabanca ile annesini bacağından vurarak yaraladı. Daha sonra evinin önündeki bir otomobili kurşunlayan Kalkan, aracına binerek havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada komşulardan Şanziment Yalman da tabancayla vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barlas ile Yalman'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI - Son Dakika


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