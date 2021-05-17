Tartıştığı annesine bıçakla saldırıp yaraladı - Son Dakika

Tartıştığı annesine bıçakla saldırıp yaraladı

ADANA'da Eşe Güven (57), tartıştığı oğlu A.G. tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, bugün saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2497 Sokak'ta Güven ailesinin evinde meydana geldi. Sabah saatlerinde, Eşe Güven ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Annesini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan A.G. evden kaçtı. Saldırı sonucu yaralanan Eşe Güven, acı içinde komşularına sığınarak yardım istedi. Mahallede, devriye görevindeki polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri de, A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.