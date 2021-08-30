Tartıştığı annesini bıçakladı - Son Dakika

Tartıştığı annesini bıçakladı

Samsun'da bir kişi tartıştığı annesini bıçakla elinden yaraladı.

Samsun'da bir kişi tartıştığı annesini bıçakla elinden yaraladı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (27) adlı genç evlerinde tartıştığı annesi Z.B.'yi ekmek bıçağı ile elinden yaraladı. Olay sırasında kendisi de elinden bıçakla yaralanan H.B. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Z.B. ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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