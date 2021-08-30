Üye Girişi
Tartıştığı annesini bıçakladı - Son Dakika

Tartıştığı annesini bıçakladı

30.08.2021 15:38
Tartıştığı annesini bıçakladı, System.String[]

Samsun'da bir kişi tartıştığı annesini bıçakla elinden yaraladı.

Samsun'da bir kişi tartıştığı annesini bıçakla elinden yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (27) adlı genç evlerinde tartıştığı annesi Z.B.'yi ekmek bıçağı ile elinden yaraladı. Olay sırasında kendisi de elinden bıçakla yaralanan H.B. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Z.B. ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tartıştığı annesini bıçakladı

Hisarcık, Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı annesini bıçakladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı 16:42 Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı Son dakika: Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta! Milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödendi 16:26 Son dakika: Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta! Milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödendi Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü 16:13 Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü
Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi 16:04 Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu 15:38 Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar 15:31 Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar
Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü 14:55 Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı 14:29 Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı

Son Dakika Haberleri
16:51 Rıdvan Dilmen'den, Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu sözler: Hayran oldum
16:31 Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi
16:26 Son dakika: Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta! Milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödendi
16:24 Son dakika... Büyükşen cinayetinin azmettirici olan Abdullah Başdemir'in ifadesi ortaya çıktı! İddiaları reddediyor
16:12 Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü
16:03 Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi
15:58 Son dakika: Türkiye'yi gururu oldular! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdık
15:34 Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan 5 roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
15:32 İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi
15:30 Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar
Rıdvan Dilmen'den, Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu sözler: Hayran oldum Rıdvan Dilmen'den, Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu sözler: Hayran oldum         
16:51
Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi         
16:32
Son dakika... Büyükşen cinayetinin azmettirici olan Abdullah Başdemir'in ifadesi ortaya çıktı! İddiaları reddediyor Son dakika... Büyükşen cinayetinin azmettirici olan Abdullah Başdemir'in ifadesi ortaya çıktı! İddiaları reddediyor         
16:24
Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum         
16:06
Son dakika: Taciz şüphelisini yere yatırıp meydan dayağı attılar Son dakika: Taciz şüphelisini yere yatırıp meydan dayağı attılar         
15:40
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti         
15:28
Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu         
14:35
Son dakika... Hacı Sabancı'nın müstakbel eşi Nazlı Kayı'nın acı günü! Üvey babasının ölümüyle yıkılıp, düğünü erteledi Son dakika... Hacı Sabancı'nın müstakbel eşi Nazlı Kayı'nın acı günü! Üvey babasının ölümüyle yıkılıp, düğünü erteledi         
13:58
Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada         
13:48
Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı         
13:44
Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı         
13:17
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü         
12:37
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 17:02:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı annesini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement