Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi - Son Dakika

Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi

18.05.2021 10:12

Adana'da yaşayan Ahmet Güven, babasından kalma evi satmak isteyen annesini bıçakladı. Adli tıp çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına annesini bıçakladığı için hiç üzülmediğini söyleyen Güven'in, "Annem kötü bir insandı. 9 kere evlendiği için yaptım. Bize sahip çıkmıyordu. Belki cezaevine girerim. Ama ölmedi. Onu öyle görünce hiç üzülmedim. Çünkü bize sahip çıkmadı. Kocasına sahip çıkıyor ama bize sahip çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi, Dervişler Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde annesi Eşe Güven'in (57) evine gelen Ahmet Güven (32) kapıyı çaldı. Kapıyı açan anne oğlunu eve aldı. Güven, annesine "babamdan kalan evi satmana izin vermiyorum" dedi. Bunun üzerine anne ve oğul arasında kavga çıktı. Oğul annesini bıçakla yaraladı. Anne yaralı şekilde komşularına sığındı. Güven ise olay yerinden uzaklaştı. Komşuların polise ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma balattı. Polis kısa sürede zanlıyı eve yakın bir yerde yakaladı. Zanlının daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edildi. Anne Eşe Güven ise oğlundan şikayetçi oldu. Zanlının annesini babasından kalan evi satmak istemesi ve 9 kez evlenerek çocuklarına bakmadığı için bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi.

''9 KEZ EVLENDİĞİ İÇİN YAPTIM''

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için adli tıp birimine getirilen Güven'in, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Annem kötü bir insandı. 9 kere evlendiği için yaptım. Bize sahip çıkmıyordu. Belki cezaevine girerim. Ama ölmedi. Onu öyle görünce hiç üzülmedim. Çünkü bize sahip çıkmadı. Kocasına sahip çıkıyor ama bize sahip çıkmıyor" demesi dikkat çekti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Eşe Güven'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tartıştığı annesini bıçakladı, Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim dedi

Adana Yüregir, Ahmet Güven, Adli Tıp, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı annesini bıçakladı, 'Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim' dedi - Son Dakika


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