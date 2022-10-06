TARTIŞTIĞI ARKADAŞI, MUHAMMET'İ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI ARKADAŞI, MUHAMMET'İ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

06.10.2022 16:05

KARAMAN'da Muhammet Yasin C. (17), tartıştığı arkadaşı Ahmet D. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

KARAMAN'da Muhammet Yasin C. (17), tartıştığı arkadaşı Ahmet D. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis, kaçan Ahmet D.'yi arıyor.

Olay, Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi'ndeki boş arsada meydana geldi. Ahmet D. ve arkadaşı Muhammet Yasin C., henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Ahmet D., Muhammet Yasin C.'yi 6 yerinden bıçakladı. Muhammet Yasin C., kanlar içinde yere yığıldı, Ahmet D. de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammet Yasin C., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Ahmet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI ARKADAŞI, MUHAMMET'İ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI ARKADAŞI, MUHAMMET'İ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika
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