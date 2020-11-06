Tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vurulan genç, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Olay, 3 Ekim günü Boyacı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kılınç, babasına ait evde arkadaşı Barış Elvan D. ile buluştu. Aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen iki arkadaş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Elvan Barış D., Ali Kılınç'a pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Kılınç, silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibince özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kılınç, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti