Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

09.09.2022 20:47
Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

ANKARA'da, arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklanan Ferdi Karabacak (20), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA'da, arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklanan Ferdi Karabacak (20), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen çarşamba gecesi Yenimahalle ilçesi Yahyalar Mahallesi 943. Cadde'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ferdi Karabacak, arkadaşı Aykut K. ve Mehmet C. ile birlikte sokakta alkol almaya başladı. Aykut K., aracına binip gitmek isteyince, Ferdi Karabacak arkadaşının alkollü araba kullanmasını istemediği için aracın anahtarını aldı. O esnada yanlarında bulunan Mehmet C., 'neden anahtarı vermiyorsun' diyerek Karabacak'ın üzerine yürüdü. İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Mehmet C., Karabacak'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabacak, bugün hayatını kaybetti. Şüpheli Mehmet C., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'EN YÜKSEK CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'Ferdi Karabacak'ın dayısı Kemal Yabaş, 6 yıl önce de çocuğunu cinayetten kaybettiğini ifade ederek, "Benim yeğenim çok iyi bir insandı. Onu katlettiler. Böyle cinayet işleyenlere idam cezası gelsin. Böyleleri toplumdan uzaklaştırılmalı. Bu, insana değil hayvana bile yapılmaz. Bu olaydan sonra görgü tanıkları hastaneye götürmüşler. Ben evladımı kaybettim 6 yıl önce. Aynı mahallede, aynı yerde oğlumu kaybettim. İkinciye yeğenimi kaybettim. Yüce adaletin yargısına inanıyorum. Bu tür insanların en yüksek cezayı almasını istiyorum. Ayrıca akşam duyduk, eşi de hamileymiş" dedi.

Ferdi Karabacak'ın 1 buçuk aylık hamile olan eşi İpek Deniz Karabacak (19) ise kocasının kanının yerde kalmamasını ve adalet istediğini söyledi.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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