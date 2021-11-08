Son dakika haber! Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

İki arkadaş arasında alacak nedeniyle çıktığı belirtilen kavga anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Yapılan incelemede, şüphelinin maktul Ömer Arslan'ın, elektrikçi arkadaşı Rıza K. (56) olduğu belirlendi.

Bayrampaşa 'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

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