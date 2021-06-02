Arkadaşını "çay" tartışmasında bıçaklayan şahıs, bankta oturup sigara içti - Son Dakika

Isparta'ya bağlı Kutlubey Mahallesi 1008 Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre kahvehane işletmecisi Murat K. ile arkadaşı Şükrü Y. arasında çay ve para meselesi yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından sinirlenen Murat K., cebinden çıkardığı bıçakla Şükrü Y.'yi bacağından yaraladı.

BANKTA SİGARA İÇEREK BEKLEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Şükrü Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şükrü Y.'yi bacağından bıçakla yaralayan Murat K., olayın ardından bankta oturup sigara içti. Emniyet ekipleri, bankta oturan Murat K.'yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

"BIÇAKLAMA DEMEYELİM YANİ"

Murat K., gazetecilerin 'neden arkadaşınızı bıçakladınız sorusuna "Bıçaklama demeyelim de haraç olayı gibi bir şey vardı. O niyetle yani. Pişmanım" diyerek yanıt verdi.

Diğer yandan Murat K.'nın emniyetteki ilk ifadesinde Şükrü Y.'yi fazla çay içme konusu yüzünden bıçakladığını söylediği öğrenildi.