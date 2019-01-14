Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Tartıştığı Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

GAZİANTEP'te, Erdem Ç., tartıştığı arkadaşı Kedir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
GAZİANTEP'te, Erdem Ç., tartıştığı arkadaşı Kedir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta karşılaşan birbiriyle arkadaş olan Erdem Ç. ve Kadir Çanka arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Erdem Ç. yanındaki bıçak ile Kadir Çanka'yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Çanka'yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Çanka, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çanka'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan ve polisin çalışmasıyla yakalanan şüpheli Erdem Ç.'nin ise emniyette sorgulanmasına devam ediliyor.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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