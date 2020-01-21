Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Kahramanmaraş'ta birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi.


Olay, gece yarısı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ümit B. (40) beraber alkol aldığı arkadaşı inşaat işçisi Mehmet Ü. (35) ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ü, arkadaşı Ümit B.'yi bıçakla yaraladı. Arkadaşını bıçaklayan Mehmet Ü, olay yerinden kaçarken tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ümit B. ise, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Mehmet Ü., sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:35 Kaynak: İHA
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