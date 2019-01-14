Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Arkadaşını Öldürdüğü Suçlamasıyla Tutuklandı

Tartıştığı Arkadaşını Öldürdüğü Suçlamasıyla Tutuklandı

40 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Adem Dikmenli'yi (45), aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Barcın (23) tutuklandı.

Tartıştığı Arkadaşını Öldürdüğü Suçlamasıyla Tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Adem Dikmenli'yi (45), aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Barcın (23) tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Dikmenli, Gökhan Barcın ve kız arkadaşı H.Ç.(19) ile birlikte bir restoranda alkol aldı. Üçlü, evlerine dönmek için taksiye bindi. Ancak bu sırada Adem Dikmenli ve Gökhan Barcın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evlerinin yakınında taksiden inen ikili arasındaki tartışma büyüdü. İddiaya göre Gökhan Barcın yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak, Adem Dikmenli'nin sol bacağına sapladı. Kanlar içinde kalan Dikmenli'yi, Gökhan Barcın ve H.Ç., indikleri taksiye bindirerek, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Dikmenli, Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Adem Dikmenli, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından hastaneye gelen jandarma, Gökhan Barcın ve H.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise hastanenin tuvaletinde bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. adli kontrol getirilerek serbest bırakılırken, Gökhan Barcın sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:06 Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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