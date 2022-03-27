Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu

27.03.2022 18:19
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Adem Ö., tartıştığı arkadaşı tarafından iki bacağından tabancayla vuruldu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Adem Ö., tartıştığı arkadaşı tarafından iki bacağından tabancayla vuruldu. Adem Ö. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta meydana geldi. Adem Ö., sokakta ismi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında arkadaşı, Adem Ö.'ye kurşun yağdırdı. İki bacağından vurularak yaralanan Adem Ö. kanlar içerisinde kalırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adem Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde ve çevresinde incelemede bulundu. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.


Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 18:28:05. #1.12#
SON DAKİKA: Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement