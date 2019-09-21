Son Dakika Haberleri: Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü
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Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

1 saat önce

Sakarya'da, tartıştığı arkadaşını silahla öldüren kişi gözaltına alındı.

Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü, System.String[]

Sakarya'da, tartıştığı arkadaşını silahla öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaali ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'nde bir şantiyede bekçi olarak çalışan Hakan Özdemir (44), yanına gelen arkadaşı Tacettin K. (41) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tacettin K, Özdemir'e yanında bulunan ruhsatsız tabancayla dört el ateş etti.

Başından ve sol elinden aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Özdemir'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Silahıyla jandarmaya teslim olan Tacettin K'nin, ilk ifadesinde tartışmanın fındık satışı nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kocaali, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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