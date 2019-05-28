Tartıştığı arkadaşının av tüfeğiyle vurduğu genç öldü
28 dakika önce
KASTAMONU'da Turgay Parlak (19), tartıştığı arkadaşı S.D.(19) tarafından av tüfeği ile vurularak, öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:05 Kaynak: DHA
KASTAMONU'da Turgay Parlak (19), tartıştığı arkadaşı S.D.(19) tarafından av tüfeği ile vurularak, öldürüldü.
Eski belediye binası yanında gece yarısı meydana gelen olayda, Turgay Parlak ve S.D. adlı arkadaşı henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.D. yanında getirdiği av tüfeği ile Turgay Parlak'a ateş açtı. Ağır yaralanan Parlak, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ancak, Parlak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kaçan S.D. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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