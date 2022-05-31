Tartıştığı arkadaşının kafasına piknik tüpüyle vurdu! Olay anı anbean kamerada - Son Dakika
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Tartıştığı arkadaşının kafasına piknik tüpüyle vurdu! Olay anı anbean kamerada

31.05.2022 15:04

Edirne'de yaşanan olayda M.B., kavga ettiği arkadaşı Göksel Paçaman'ı başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de Göksel Paçaman ile yanına gelen arkadaşı M.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

PİKNİK TÜPÜYLE VURDU

Göksel Paçaman, M.B.'yi iş yerinin dışına çıkardı. Bu sırada M.B., iş yerini kilitlemek için arkasını dönen Paçaman'ın başına, yerde bulduğu piknik tüpüyle vurdu. Paçaman, kanlar içinde yere yığıldı. M.B. ise yerde yatan Paçaman'ın başını tekmeledi.

O ANLAR KAMERADA

Başından aldığı darbelerle ağır yaralanan Göksel Paçaman, çevredekiler tarafından evine götürüldü. M.B. ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

DURUMU KRİTİK

M.B., bir süre sonra Göksel Paçaman'ın evinin önüne gelip, sözlü tacize devam etti. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na durumu bildiren ve bir süre sonra da evinde fenalaşan Paçaman, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Paçaman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ARKADAŞINI BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK AĞIR YARALADI ARKADAŞINI BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK AĞIR YARALADI
Kaynak: DHA

Hisarcık, Göksel, piknik, Keşan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı arkadaşının kafasına piknik tüpüyle vurdu! Olay anı anbean kamerada - Son Dakika


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